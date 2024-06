Auszeichnung Stadt Solingen vergibt „Schärfste Klinge“ an ZDF-Moderatorin Hayali

Dabei sind die Fußstapfen, in die Hayali tritt, duchaus groß. Denn die Auszeichnung der „Schärfsten Klinge wird bereits seit dem Jahr 1978 von der Stadt Solingen vergeben. Und in dieser Zeit haben sich etliche Größen in die Liste der Preisträger eingereiht. So wurden unter anderem der luxemburgische Premierminister und spätere Präsident der Europäischen Kommission, Gaston Thorn (1978), der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky (1982), der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1982), der Publizist Alfred Grosser (1986), der ungarische Ministerpräsident Gyula Horn (1992) und die Schriftstellerin und spätere Trägerin des Nobelpreises für Literatur, Herta Müller mit der „Schärfsten Klinge“ geehrt. Zuletzt ging der Preis 2019 an den Grünen-Politiker Cem Özdemir.