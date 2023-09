Brief enthält falschen QR-Code Stadt Solingen unterläuft Panne bei der Anmeldung zu Grundschulen

Im Anmeldeverfahren für I-Dötzchen an den Solinger Grundschulen im kommenden Jahr ist es zu einem Fehler gekommen. Wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat, enthalten die Briefe, die in diesen Tagen an die Eltern der Kinder verschickt werden, einen falschen QR-Code, mit dem eigentlich jene Schulen aufgerufen werden sollen, die dem jeweiligen Wohnort am nächsten liegen.