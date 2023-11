Am Bahnhof Mitte Stadt Solingen „überdacht“ Baustelle

(or) Autofahrer, die in den kommenden Wochen auf der Schützenstraße unterwegs sind, wird sich in Höhe des Bahnhofs Mitte ein eher ungewohntes Bild bieten. Denn seit Mittwoch steht in Höhe der Station am Rande der Solinger Innenstadt ein großes weißes Zelt, das die dortige Baustelle und die Bauarbeiter ab sofort vor schlechtem Wetter schützen soll. Zurzeit werden die Straßenbrücken am Haltepunkt saniert. Und da sich der Ablauf an der Brücke Schützenstraße bereits im ersten Bauabschnitt verzögert hat, weil zusätzliche Schäden beseitigt werden mussten, soll nun der „Winterbauschutz“ die Nässe abhalten, damit nicht noch mehr Zeit verloren geht.