Für die Kommunalwahl am 13. September : Stadt Solingen sucht Wahlhelfer

Solingen Für die Kommunalwahl am 13. September und eine mögliche Stichwahl am 27. September sucht die Stadt ehrenamtliche Helfer. Insgesamt 82 Wahllokale und 20 Briefwahlvorstände werden mit insgesamt rund 1000 Personen besetzt.

Melden können sich alle Interessierten, die selbst wahlberechtigt sind, am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind und die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines EU-Mitgliedstaates besitzen. Der Wohnsitz sollte in Solingen oder im Umland sein. Für die ehrenamtliche Unterstützung gibt es ein so genanntes „Erfrischungsgeld“ von 50 bis 70 Euro pro Wahltag, je nach Funktion.