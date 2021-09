Kinderbetreuung in Solingen : Stadt stockt Kita-Planung weiter auf

Kinderbetreuung in Solingen

Solingen In Solingen sollen in den kommenden Jahren rund 1000 weitere Betreuungsplätze für Kindergarten- und Krippenkinder entstehen. Seit 2019 sind 160 neue Plätze hinzugekommen.

Das geht aus einer aktuellen Vorlage der Verwaltung hervor, die in diesem Monat im Jugendhilfeausschuss, im Finanzausschuss und im Stadtrat beraten wird und die im Vergleich zu den Planungen aus der Zeit vor zwei Jahren noch einmal eine Aufstockung um etwa 400 Plätze vorsieht.

Das bedeutet, dass binnen vier Jahren laut Fortschreibung der Kita-Ausbau-Planung 535 Plätze für Kinder unter drei und 461 Plätze für Kinder über drei Jahren entstehen sollen – was angesichts des Zeitfensters bis 2025 in den Augen der Stadtspitze einen Kraftakt bedeutet. „Das ist eine große Herausforderung, der wir uns als familienfreundliche Stadt stellen“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) am Mittwoch. Indes sei eine „gute Kita-Struktur mit verlässlichen Betreuungsangeboten für berufstätige Eltern existenziell wichtig und ein Standort-Faktor“. Kurzbach: „Daher müssen wir alles tun, um dem Bedarf gerecht zu werden“.