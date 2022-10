Energiekrise in Solingen : Stadt stimmt Bürger auf harten Winter ein

Solingen Die Verwaltung erlässt einen Maßnahmenkatalog, um Energie zu sparen. Zudem ruft die Stadt die Bürger auf, ihren Verbrauch zu drosseln. Einen Blackout hält man für unwahrscheinlich, bereitet sich aber auch auf dieses Szenario vor.

„Wir müssen uns als Stadtgesellschaft den Herausforderungen stellen. Dann werden wir die aktuelle Krise bewältigen“, sagte OB Kurzbach am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der die Stadtverwaltung sowohl die eigenen Sparmaßnahmen , als auch die allgemeinen Vorbereitungen auf die nächsten Monate präsentierte. Wobei der Oberbürgermeister von Beginn an keinen Zweifel daran ließ, dass die kommende Zeit wohl einige Härten bereithalten werde.

„Ja, es wird unbequem. Und wir müssen verzichten“, räumte Tim Kurzbach ein, der gleichzeitig aber auch betonte, die Verantwortlichen bei der Stadt bereiteten sich schon seit Monaten auf potenzielle Schwierigkeiten vor. So entstand unter anderem ein Energiesparprogramm für die Verwaltung, das nun umgesetzt werden soll. Und zudem wurden weitere Maßnahmen in die Wege geleitet, um auf möglichst zahlreiche Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Dabei erweist sich vor allem das Müllheizkraftwerk als „Glücksfall für Solingen“, hieß es am Freitag aus dem Rathaus. So werden nämlich bereits heute über das eigene Fernwärmesystem wesentliche Einrichtungen auch der kritischen Infrastruktur wie zum Beispiel das Klinikum mit Energie aus dem Kraftwerk versorgt – was dazu führt, dass solche Einrichtungen „praktisch unabhängig von der Entwicklung am Gasmarkt“, sind, wie Ressortgeschäftsführer Dirk Wagner unterstrich.