Entscheidung im Ältestenrat Stadt Solingen stellt Wirtschaftsförderer vorübergehend frei

„Herr Balkenhol dankt den Gesellschaftern der Wirtschaftsförderung, dass ihm so ermöglicht wird, die Vorgänge der letzten Wochen zu verarbeiten und in Abstimmung mit seinen Rechtsanwälten an der vollständigen Aufklärung des Sachverhaltes weiter mitzuwirken“, ließ der vorübergehend freigestellte Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung am Mittwochnachmittag über seinen Rechtsanwalt mitteilen..