Aus dem Solinger Rathaus : Stadt stellt Hochwasser-Beratung ein

Achtmal war das Beratungsteam für Wiederaufbauhilfe-Anträge in den vom Hochwasser betroffenen Stadtteilen vor Ort. Foto: Peter Meuter

Solingen Das Beratungsteam beriet nach der Flut vom Juli 2021 insgesamt rund 100 Familien. Rund 60 Anträge wurden in das Online-Portal des Landes gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gut 15 Monate nach der verheerenden Flut vom 14. Juli 2021 zieht die Stadt Solingen eine positive Bilanz zu ihrer eigenen Hochwasser-Hilfe. So habe man rund 100 Familien mit Rat und Tat zur Seite stehen können, wenn es darum gegangen sei, Hilfen bei der Bezirksregierung Düsseldorf zu beantragen, hieß es am Freitag aus dem Rathaus, wo man sich nun allerdings dazu entschieden hat, die Beratungen Ende Oktober einzustellen.

„Wir beenden diese Arbeit, weil der Bedarf nicht mehr da ist“, begründete der städtische Ressortgeschäftsführer für Verwaltungssteuerung, Dirk Wagner, diesen Schritt. Darum sei nun der Zeitpunkt gekommen, die kurz nach der Katastrophe eingerichtete Anlaufstelle im Rathaus aufzulösen und die noch folgenden Aufgaben an das Land NRW zu übertragen.

Das Team werde sich fortan wieder anderen Aufgaben widmen. In den ersten Monaten nach der Flut hatten bis zu fünf Beschäftigte im Beratungsteam gearbeitet. Dieses kümmerte sich um Betroffene, die beim Land Anträge auf Wiederaufbauhilfen stellen wollten, um Schäden zu beseitigen, die durch das Juli-Hochwasser verursacht worden waren. Dabei sei die städtische Hilfe gerade in der Zeit nach der Flut unverzichtbar gewesen, hieß es am Freitag noch einmal aus dem Rathaus. Denn im unmittelbaren Anschluss an die Katastrophe sei es für viele Betroffene schwer gewesen, sich in dem Behördendschungel zurechtzufinden. Darum hatte die Stadt parallel auch lange eine Hotline geschaltet, über die Fragen rund um die Flut beantwortet wurden.

Ferner war das Team allein achtmal in den Stadtteilen wie zum Beispiel Burg vor Ort. Mehr als 100 Termine wurden vereinbart, um Anträge vorzubereiten, die dann an die Bezirksregierung weitergeleitet wurden. So konnten am Ende rund 60 Anträge in das Online-Portal des Landes gestellt werden. Und auch danach galt es, bei Fragen etwa zum Bewilligungsprozess weiter zu helfen.

Bei dem Hochwasser im Juli 2021 waren vor allem in den Stadtteilen an der Wupper Millionenschäden entstanden. Viele Gebäude wurden massiv beschädigt. Zudem war in Solingen ein Todesopfer zu beklagen gewesen.

(or/red)