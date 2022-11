Erneut Verkehrsbehinderungen möglich : Stadt startet neue Großbaustelle

Solingen Mühlenstraße und Höhscheider Straße werden ab nächster Woche saniert. Die Bauarbeiten im Solinger Westen inklusive Sperrugnen und Umleitungen sollen rund ein Jahr in Anspruch nehmen.

Auf die Solinger Autofahrer wartet die nächste Härteprobe. Wie die Stadt am Montag bekannt gegeben hat, beginnt voraussichtlich am kommenden Montag, 21. November, eine Großbaustelle im Bereich der Mühlenstraße/Höhscheider Straße in Ohligs und Aufderhöhe. Dabei werden Leitungen und Rohre verlegt sowie Bushaltestellen erneuert.