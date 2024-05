Scheidter Straße und Frankfurter Damm Stadt Solingen startet in Sommerferien mit größeren Baustellen

Die Stadt Solingen wird auch in diesem Jahr den Beginn der Sommerferien nutzen, um wichtige Straßenbauprojekte auf den Weg zu bringen. So sollen pünktlich zum Start der Schulferien, der dieses Mal auf Montag, 8. Juli, fällt, umfangreiche Bauarbeiten sowohl am Frankfurter Damm in Höhe des Anschlusses zur Viehbachtalstraße, als auch an der Scheidter Straße in Angriff genommen werden – wobei die verantwortlichen Stellen im Rathaus nach eigener Angabe hoffen, die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer „so gering wie möglich zu halten“.