Letzter Pieks am Donnerstag : Solingen zieht positive Bilanz zum Ende des Impfzentrums

Nach der Schließung des Impfzentrums in der Innenstadt plant die Stadt Solingen ein temporär stationäres „Mini-Impfzentrum“. Foto: Peter Meuter

Solingen Nur noch bis Donnerstagabend können sich Solinger im alten Kaufhof-Gebäude gegen Corona impfen lassen. Dann übernehmen die Hausärzte. Mobile Impfteams sind weiterhin im Einsatz.

Am Mittwochmittag bildete sich noch einmal eine beachtliche Schlange vor den Eingängen des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes: Insgesamt rund 300 Personen hätten sich zuletzt noch täglich dort eingefunden, um sich gegen Corona immunisieren zu lassen – einige sogar für die Erstimpfung, berichtet Robert Krüger vom Impfzentrum. Das hat am Donnerstag zum letzten Mal geöffnet. „Es gibt noch einen gebuchten Termin für 18.50 Uhr, aber bis zur Schließung um 20 Uhr können natürlich alle Interessenten auch ohne Termin kommen“, sagt Krüger.

Am 8. Februar – rund sechs Wochen nach dem Start der Impfkampagne in stationären Einrichtungen – ging das Impfzentrum in den weitläufigen Räumen an der Kölner Straße und Hauptstraße an den Start. 141.000 Impfungen fanden seither statt, davon 73.600 Erst- und 67.400 Zweitimpfungen. Nicht mit eingerechnet sind die Dosen, die Hausärzte ihren Patienten in den vergangenen Monaten verabreichten.

Info Corona-Impfungen in Solingen Zusätzlich zu den 141.000 Impfungen des Impfzentrums verzeichneten Arztpraxen 43.000 Erst- und 41.300 Zweitimpfungen. Zuletzt wurden im Impfzentrum auch durchschnittlich rund 100 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 geimpft. Am Donnerstag steht die mobile Impfeinheit zwischen 12 und 18 Uhr auf dem Vorplatz des Solinger Hauptbahnhofs. Kurzfristig Entschlossene sollen Personalausweis und – wenn vorhanden – das Impfbuch mitbringen.

Den Experten zufolge reicht das zwar noch nicht, um die Pandemie zu beherrschen. Dennoch könne das Impfzentrum eine „Erfolgsgeschichte“ vorweisen, sagt Dr. Stephan Kochen, ärztlicher Leiter am Impfzentrum und Vorsitzender des Ärztenetzwerks Solimed. Dank dessen Unterstützung habe es nie Personalengpässe gegeben, hebt Udo Stock, lange organisatorischer Leiter der Einrichtung, hervor. In Spitzenzeiten wurden dort 1500 Dosen pro Tag verimpft.

Um das zu ermöglichen, hat im Hintergrund ein Rädchen ins andere greifen müssen: Bis zu 160 Mitarbeiter waren täglich im Einsatz – darunter neben Ärzten, Apothekern, medizinischen Fachangestellten und Rettungssanitätern auch Service-, Sicherheits- und Reinigungskräfte sowie Helfer in der Verwaltung.

Die gemeinsame Aufgabe habe die Gruppe zusammengeschweißt und sogar freundschaftliche Kontakte entstehen lassen, blickt Ilse Bergmann zurück: Die Tourismuskauffrau hatte sich für eine Mitarbeit beworben und kümmerte sich um die Dienstplanung für die Ärzte. Auch die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein habe sehr gut funktioniert, betont Stock.

Ab Freitag bricht eine neue Phase der Pandemie-Bekämpfung an: Den Kaufhof wird die Stadt bis Ende Oktober zurückbauen und an den Vermieter übergeben. Die Corona-Impfung wird dann überwiegend eine Aufgabe der Hausärzte sein. Aber auch mobile Impfaktionen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet, zum Beispiel am Bahnhofsvorplatz oder Hofgarten, wird es wie zuletzt weiter geben. Darum kümmert sich die beim Gesundheitsamt angesiedelte „Koordinierende Covid-Impfeinheit“, kurz KoCI.

Bei derartigen niederschwelligen Angeboten sei Solingen in der Region führend, lobt Dr. Stephan Kochen. Auch bei Dritt-Impfungen in Seniorenheimen soll die Einheit bei Bedarf aushelfen. Zusätzlich ist ein temporär stationäres „Mini-Impfzentrum“ ist in Planung: Die Stadt suche dafür aktuell nach einem geeigneten Standort, erklärt Udo Stock.

Mit diesem Angebot wolle man unter anderem Obdachlose, aber auch andere schwerer erreichbare Personengruppen erreichen. Die Mittel dafür sollen vom Land kommen. Auch für den Betrieb des Impfzentrums im Kaufhof erhält die Stadt Solingen Abschlagszahlungen von Bund und Land. „Wir sind zuversichtlich, dass wir zum 30. Oktober alle entstandenen Kosten erstattet bekommen“, betont Stock.