Privater Securtitydienst soll bleiben Stadt Solingen setzt weiter auf Wachleute im Rathaus

Wer einen Termin im Rathaus der Klingenstadt oder aber in einigen anderen Verwaltungsstellen der Solinger Stadtverwaltung wahrnehmen möchte, wird auch in Zukunft eine Einlasskontrolle in Kauf nehmen müssen. Denn nach dem Willen der Stadtspitze sollen an den Eingängen zum Rathaus in Mitte, im Verwaltungsgebäude Gasstraße 22b in Höhscheid (Ausländer- und Integrationsbüro; Stadtarchiv) sowie am Jobcenter im Gebäude der Bundesagentur für Arbeit an der Kamper Straße in Ohligs wie schon seit geraumer Zeit weiter Angestellte einer privaten Wachfirma für die Sicherheit von Beschäftigten und Besuchern sorgen.