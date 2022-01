Schnelleres Freitesten möglich : Stadt Solingen setzt neue Quarantäne-Regeln rückwirkend um

Solingen Die Stadt geht in der Corona-Politik eigene Wege und setzt die neuen Quarantäne-Regeln ab sofort rückwirkend um. Das hat die Verwaltung am Donnerstag bekanntgegeben.

Damit orientiert sich Solingen an den Quarantäne-Zeiten, die vergangene Woche in der Bund-Länder-Konferenz verabredet worden sind. Eine rechtliche Regelung dazu lag bis zuletzt aber nicht vor. Darum wendet die Stadt diese Bestimmungen nun ab sofort an. Zunächst geschah dies lediglich mit Wirkung ab dem 10. Januar. Die Kommunen würden allein gelassen, kritisierte Gesundheits- und Rechtsdezernent Jan Welzel (CDU). „Insbesondere Familien mit Kindern in Kitas und Schulen stehen durch die alten und längeren Quarantäne-Bestimmungen unter Druck“, sagte Welzel.