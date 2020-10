Ordnungsamt läuft in Solingen Streife : Stadt setzt bei Masken auf Einsicht und Strafen

Wie hier am Neumarkt wird an vielen Stellen im Zentrum, in Wald und Ohligs auf die Maskenpflicht-Zonen hingewiesen. Foto: Guido Radtke

Solingen Die meisten Bürger halten sich an die Maskenpflicht. Städtische Teams sind unterwegs, um in Mitte, Ohligs und Wald zu kontrollieren. Im Gesundheitsamt wird das Mitarbeiter-Team für die Nachverfolgung vergrößert.

Es ist fast so etwas wie die sprichwörtliche Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche – wobei die ersten Erfahrungen der Stadt mit der seit einer knappen Woche geltenden verschärften Maskenpflicht und deren Akzeptanz durchaus positiv sind. Denn bei den Kontrollen des Ordnungsamtes ist es nach Angaben der Verwaltung bislang eher selten, dass die Beamten zur „Peitsche“ greifen, also Strafen verhängen müssen.

Das hat eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag auf Anfrage bestätigt. „Am ersten Tag der neuen Regelungen am vergangenen Wochenende wurden lediglich fünf Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, sagte die Sprecherin, die weiter berichtete, auch nach der nochmaligen Ausweitung der Maskenpflicht im Verlauf dieser Woche sei die Lage großteils entspannt geblieben.

Bethanien In der Testzentrale im Krankenhaus Bethanien in Aufderhöhe wurden am Mittwoch 270 Menschen getestet. Auch dort wird die Lage beherrscht, signalisiert die Klinik. Extreme Wartezeiten gibt es nicht. Augenblicklich wird ein zweiter Testzugang für Menschen mit Krankheitssymptomen eingerichtet.

Dabei drohen Passanten, die sich weigern, eine Maske in den dafür bestimmten Gebieten in Mitte, Ohligs und Wald (siehe Grafik) aufzusetzen, im Ernstfall relativ harte Konsequenzen. So sieht der aktuelle Corona-Bußgeldkatalog der NRW-Landesregierung bei Missachtung der Maskenpflicht ein Bußgeld in Höhe von immerhin 150 Euro vor, derweil bei Verstößen etwa gegen die Sperrstunde-Maßgaben in der Gastronomie sogar noch weitaus höhere Geldstrafen fällig werden können.