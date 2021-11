Rathaus beschließt Corona-Verschärfungen : Stadt Solingen setzt ab sofort auf die 2G-Plus-Regelung

Solingen Für städtische Veranstaltungen gilt künftig 2G Plus. Zusätzlich spricht Solingen eine Empfehlung für die Gastronomie aus. Unterdessen kommt ein neues Impfzentrum, die Lage in den Kliniken ist noch beherrschbar.

Nachdem die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in den zurückliegenden Tagen und Wochen auch in Solingen wieder deutlich nach oben gegangen ist und am Mittwoch 506 positiv Getestete gemeldet wurden, hat die Stadt Solingen nun reagiert und eine Reihe von Verschärfungen beziehungsweise Änderungen auf den Weg gebracht. So soll die 2G-Plus-Regel möglichst überall gelten. Außerdem soll im ehemaligen P & C-Gebäude in Mitte wieder ein größeres Impfzentrum eingerichtet werden, um den zuletzt stark gestiegenen Andrang bewältigen zu können. Die gute Nachricht ist: Bislang sind die Solinger Krankenhäuser nicht überlastet. Ein Überblick.

Impfangebot Die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen ist stark. Am Montag wurden in der Impfstelle Clemens-Galerien 229 Menschen geimpft. Davon erhielten 162 Personen die dritte Impfung. Schlangen sind an der Tagesordnung. Darum ist geplant, größere Räume in dem Gebäude zu mieten, in dem früher Peek & Cloppenburg saß. Ziel ist, mit zunächst drei Ärzten bis zu 450 Impfungen pro Tag durchzuführen. In Planung ist zudem, dass die Zahl der Ärzte bei Bedarf verdoppelt werden kann (und damit auch die Zahl der Impfungen). Die Impfungen dort sollen dann sowohl mit als auch ohne Termin möglich sein. Das neue Impfzentrum soll ab 1. Dezember den Betrieb aufnehmen und zu folgenden Zeiten arbeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 16 Uhr. Ferner befindet sich die Verwaltung in Gesprächen mit dem Lungenfachzentrum Bethanien, um dort eine zweite Impfstelle einzurichten. Die mobilen Impfungen werden fortgesetzt.