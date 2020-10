Regeln in der Corona-Krise : Solingen behält sich Verschärfung der Maskenpflicht vor

Der Andrang am Corona-Testzentrum in Bethanien hielt sich am Montag im Rahmen. Die Stadt sagt: „Die Testkapazität reicht aus“. Foto: Peter Meuter

Solingen Nach der Spitze am Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Solingen von 81 wieder auf 60,7 gesunken. Für die Stadtverwaltung ist das aber noch kein Anlass zur Entwarnung. Die Stadt bleibt weiter „Krisengebiet“.

Die Klingenstadt bleibt weiter Corona-„Krisengebiet“. Nachdem der momentan maßgebliche Inzidenzwert am Sonntag mit 81 positiven Tests auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen zwischenzeitlich einen neuen Höchststand erreicht hatte, ist die Zahl zu Wochenbeginn zwar zunächst einmal deutlich nach unten gegangen. Doch auch der neue Wert liegt mit 60,7 nach wie vor weit über der Grenze von 50 Fällen, ab der zusätzliche Beschränkungen greifen sollen.

Erste Verschärfungen gelten in Solingen bereits seit vergangenem Samstag. Allerdings schließt die Stadt auch weitergehende Maßnahmen nicht aus. So könnten in den kommenden Tagen noch einmal härtere Regeln – etwa bei der Ansammlung von Personen sowie in Bezug auf eine Ausweitung der Maskenpflicht – folgen.

INFO Testzentrum Bethanien könnte erweitert werden Tests Die Stadt zieht ein positives Fazit der Testungen am Wochenende im Krankenhaus Bethanien in Aufderhöhe. Dort können sich Bürger testen lassen, die etwa in den Herbstferien in Urlaub fahren wollen und dies nur können, wenn sie kein Corona haben. Trotz Schlangen konnten „grundsätzlich alle getestet werden, damit reicht die Kapazität derzeit aus“, teilte die Stadt mit. Man könne „für den Notfall aber auch weiter ausweiten“. Zahlen Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 807 bestätigte Fälle gemeldet. Aktuell sind 134 Personen nachgewiesen infiziert, zehn Patienten werden derzeit stationär behandelt. 660 Menschen sind genesen. 13 Infizierte sind verstorben. In Quarantäne befinden sich insgesamt 1245 Personen.

Gleichzeitig betonte die Stadt am Montag, die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren zu wollen. „Ziel ist es, auch weiterhin maßvoll und in sinnvollen Schritten zu reagieren“, sagte Ordnungsdezernent Jan Welzel (CDU). Dabei stimme sich die Stadt regelmäßig mit dem zuständigen Landesministerium sowie dem Landeszentrum für Gesundheit ab. Indes gelte es nun erst einmal, die Wirkung der bereits in Gang gesetzten Verschärfungen abzuwarten, so Welzel.

Tatsächlich führt die Verwaltung das Hochschnellen der Inzidenzzahl am Wochenende darauf zurück, dass „am Sonntag davor keine Meldung abgegeben“ wurde. Im Klartext: Einige der am vorvergangenen Wochenende positiv Getesteten flossen noch in die Inzidenzberechnung rein, obwohl sie eigentlich nicht mehr in der Statistik hätten auftauchen dürfen.

Ein solches Vorgehen sei „durchaus üblich“, teilte die Stadt weiter mit, die den Inzidenzwert demzufolge nach wie vor als aussagekräftig betrachtet. Parallel ergänzte eine Rathaus-Sprecherin aber, „sehr wichtig“ seien zudem andere Faktoren wie die Nachverfolgung der Infektionsketten und die Kontrolle von Quarantänen. Punkte, bei denen sich die Verantwortlichen bei der Stadt gut aufgestellt sehen. „Wir sind gut vorbereitet, es gibt keine Engpässe“, sagte die Sprecherin – wiewohl es natürlich immer wieder darauf ankomme, die „unterschiedlichen Parameter gegeneinander abzuwägen“.

Tatsächlich sind die Kennziffern jenseits der Inzidenzzahl augenblicklich als unauffällig einzustufen. So liegt die Zahl der Personen, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, momentan bei zehn Patienten und damit so hoch wie Ende April / Anfang Mai. Und die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen hat sich in Solingen mit insgesamt 13 Todesopfern seit dem 25. August ebenfalls nicht mehr geändert.

Was auch mit dazu führt, dass ein „Beherbergungsverbot“ für Personen aus anderen „Krisengebieten“ im Solinger Rathaus kein Thema ist. „Hier müssen die Bundesländer abwägen, ob dieses Instrument zielführend ist oder nicht“, unterstrich die Stadtsprecherin, die überdies darauf hinwies, dass die Stadt Solingen die Effekte eines faktischen Urlaubsverbots „eher skeptisch“ betrachte.