Korkenziehertrasse Stadt Solingen schafft Platz für Lastenfahrräder

Autofahrer können ein sprichwörtliches Lied davon singen. In den zurückliegenden Jahrzehnten sind die Fahrzeuge so gut wie aller Hersteller immer größer geworden, weswegen speziell das Parken in älteren Parkhäusern zunehmend zu einer Herausforderung wird. Wobei die Autofahrer aber nicht die einzigen Verkehrsteilnehmer sind, die mit dem „Wachstum“ ihres fahrbaren Untersatzes zu kämpfen haben. Denn in den Zeiten möglichst elektrisch betriebener Lastenräder gehen auch Zweiräder mehr und mehr in die Breite – was in Solingen zuletzt vor allem auf der rund elf Kilometer langen und quer durchs Stadtgebiet führenden Korkenziehertrasse für Ärger gesorgt hat.