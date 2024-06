Neues Staatsbürgerschaftsrecht Solingen rechnet mit bis zu 11.000 Anträgen auf Einbürgerung

Der Countdown läuft. Am kommenden Mittwoch tritt das neue Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft – und auch in Solingen befinden sich die Vorbereitungen inzwischen auf der Zielgeraden. Denn tatsächlich können schon einen Tag später – also am Donnerstag nächster Woche – alle Ausländer, die die von der Bundesregierung definierten Voraussetzungen zu erfüllen glauben, bei der jeweiligen Ausländerbehörde einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Wobei nach Schätzung der Stadt allein in Solingen „zunächst circa 11.000 Personen zusätzlich“ von der neuen Regelung profitieren könnten.