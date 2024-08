Feier zum 650. Stadtjubiläum Stadt Solingen rechnet mit 75.000 Gästen bei der großen Geburtstagsparty

Das Kultur- und Umweltfest „Leben braucht Vielfalt“ wiederum informiert über die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Auf der Bühne am Fronhof findet am Samstag, 24. August, ab 11 Uhr das Programm von „Leben braucht Vielfalt“ statt. Die Stadtkirche am Fronhof lädt alle Solinger zum Ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 25. August, 10 Uhr, ein. Im Anschluss spielen die Bergischen Symphoniker um 11.30 Uhr auf dem Neumarkt, auf dem Mühlenplatz gibt es dann zudem Sonntagsprogramm für Familien.