Energiewende in der Klingenstadt Solingen prüft Freiflächen für Photovoltaik

„Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn Solaranlagen auch auf Freiflächen wie zum Beispiel Feldern, Brachflächen, entlang von Schienenwegen oder an Randstreifen von Autobahnen errichtet werden“, teilt die Stadtverwaltung jetzt dem Beirat Nachhaltige Kommune Solingen mit, der dieses Thema in seiner Sitzung am 21. November auf der Tagesordnung hat.