Aufarbeitung der Ausschreitungen Stadt Solingen plant Runden Tisch nach Krawallen in der Neujahrsnacht

Ferner erklärte Jan Welzel, die Krawalle seien wahrscheinlich spontan entstanden, sodass man sich darauf kaum habe vorbereiten können. Gleichzeitig hieß es aus dem Rathaus aber auch, die Stadt sei im Vorfeld nicht blauäugig gewesen. „Der kommunale Ordnungsdienst etwa wurde in den vergangenen Jahren auf 24 Planstellen aufgestockt,“ sagte Dirk May, Stadtdienstleiter Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. Nur sei der Ordnungsdienst für solch extreme Einsätze wie in der Neujahrsnacht nicht ausgestattet. „Bei schwerem Landfriedensbruch ist das Aufgabe der Polizei“, unterstrich in diesem Zusammenhang Dezernent Welzel, der sich von dem Runden Tisch unter anderem eine Stärkung der Quartiersarbeit in der Hasseldelle verspricht.