Standortestehen fest Stadt Solingen plant neue Standorte für Flüchtlinge

Zurzeit gibt es in Solingen zwei Holzhäuser, so wie sie nun auch in Gräfrath und in Höhscheid errichtet werden sollen. Die Gebäude an der Fuhr (Bild) und an der Zietenstraße wurden im Kontext der Flüchtlingskrise 2015 gebaut.

Foto: Köhlen, Stephan (teph)