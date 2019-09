Hotel-Neubau am Solinger Hauptbahnhof : Stadt plant Behelfsbrücke zu den Bahngleisen

Scheinbarer Abgang in ein Trümmerfeld: Für den Hotel-Neubau am Hauptbahnhof wurde diese Woche das Dach am Zugang Sauerbreystraße abgerissen. Foto: Guido Radtke

Solingen Weil das Dach der Unterführung zum Hauptbahnhof abgerissen wurde, mussten Pendler und Reisende zwei Tage lange Umwege laufen. Beim Hotelbau ab 2020 soll das anders sein.

Die Vorbereitungen für den Bau eines neuen Hotels an der Ostseite des Solinger Hauptbahnhofs in Ohligs schreiten zügig voran. Nachdem der Abriss eines leerstehenden Gebäudes an der Sauerbreystraße bereits weit fortgeschritten ist, haben Bauarbeiter in dieser Woche die Überdachung des Treppenabgangs zum Bahnhofstunnel abgetragen, die ihrerseits an einer Giebelwand des Abbruchhauses befestigt war.

Was für Zugreisende, die den Hauptbahnhof normalerweise über den Hintereingang betreten, zuletzt einige Einschränkungen mit sich brachte. Denn da der Tunnel für die Zeit des Dach-Abrisses gesperrt werden musste, blieb den Fußgängern nichts anderes übrig, als über Umwege zum Bahnhof zu gelangen. So boten sich zum Beispiel die Berliner Brücke oder die Unterführung an der Bahnstraße als Ausweichrouten an.

Am Freitagvormittag folgte dann aber zunächst einmal die Entwarnung. Wie die Stadt mitteilte, konnten die Abbrucharbeiten an der Überdachung früher als vorgesehen abgeschlossen werden. „Der Treppenabgang von der Sauerbreystraße zum Bahnhofstunnel ist wieder frei und kann uneingeschränkt genutzt werden“, sagte eine Stadtsprecherin.

Zu einem Dauerzustand sollen die Umwege aber ohnehin nicht werden – zumal der Fußgängertunnel als Zugang zu den Bahngleisen in der eigentlichen Bauphase des Hotels ab dem nächsten Jahr noch für viel längere Zeit – wahrscheinlich bis Mitte 2021 – gesperrt werden wird. Aus diesem Grund existieren bei der Stadt Solingen Überlegungen, eine Behelfsbrücke zu errichten, über die die Pendler sowie die anderen Reisenden dann auf einem direkten Weg zu den Zügen der S-Bahnen auf den Gleisen 9 und 10 gelangen könnten.

Während des Dachabrisses gab es kein Durchkommen. Die Umwege gingen über die Berliner Brücke oder die Bahnstraße. Das kostete viel Zeit. Foto: Guido Radtke

„Im Augenblick werden diesbezüglich Gespräche mit der Deutschen Bahn AG geführt“, sagte die Rathaus-Sprecherin in dieser Woche auf Nachfrage unserer Redaktion. Zwar gelte es zunächst, einige Details zu klären. Prinzipiell halte die Verwaltung jedoch an dem Ziel fest, mittels einer provisorischen Brückenkonstruktion die Wege für die Bahnkunden so kurz wie möglich zu halten – weswegen in den folgenden Monaten gemeinsam mit der Bahn eine entsprechende Lösung erarbeitet werde.

Das ein solches Provisorium, das aufgrund baulicher Restriktionen nur über die Gleise 9 und 10 führen kann, notwendig erscheint, zeigte sich dabei schon bei der relativ kurzen Sperrung während der zurückliegenden Tage. Denn praktisch im Minutentakt tauchten vor dem Tunnel Pendler und Reisende auf, die sich mit teils abenteuerlichen Ausreden einen Weg durch die Abrissarbeiten verschaffen und so den zehn bis 20 Minuten langen Umweg über die Berliner Brücke beziehungsweise durch die Bahnstraße ersparen wollten.

Der Abriss der alten Gebäudeteile an der Sauerbreystraße geht zügig voran. Bis 2021 soll an dieser Stelle in Ohligs-Ost ein neues Hotel entstehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

„Ich habe in Düsseldorf einen Termin mit der Bundeskanzlerin“, gab beispielsweise ein Passant zu Protokoll. Was aber genauso wenig nutzte wie der Hinweis anderer Reisender, ihr Zug fahre in einer Minute. Es half alles nichts. Die Sicherheit ging vor, und die Bauarbeiter komplimentierten die Bahnkunden auf die Umwege.