Tempokontrollen in Solingen Stadt nimmt fast 3,5 Millionen Euro mit Blitzern ein

Auch die Bußgeldeinnahmen, die über die Geschwindigkeitsüberwachung an der Kreuzung Werwolf entstanden, sind zwei Jahre nach ihrer Inbetriebnahme gesunken: Waren es 2022 noch 1819 Fälle, die 58.754 Euro in die städtische Kasse spülten, so sind es 2023 nur noch 30.393 Euro in 1045 Fällen. Den eigentlichen Sinn einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, das Herbeiführen einer Verhaltensänderung, hat also zumindest diese Einrichtung erfüllt. Anderswo indes nicht: Besonders auffällig sind laut Stadtverwaltung die Messpunkte Schmitz-Lenders-Weg, Schützenstraße, Ufergarten, Kohlfurther Straße, Schwarze Pfähle, Neuenkamper Straße, Obere Hildener Straße, Wermelskirchener Straße und Eschbachstraße.