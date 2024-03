„Bauen – Kaufen – Wohnen“ in der Klingenstadt Stadt Solingen muss an ihrer Infrastruktur arbeiten

Für die Stadt Solingen ist ein schleppender Immobilienmarkt ein Nachteil, denn die Stadt braucht junge Familien, die in ihr leben und sie für die Zukunft (mit-)gestalten. Daher kann es nur im Interesse der Stadt sein, dass der Immobilienmarkt wieder an Fahrt gewinnt. Natürlich sind die finanziellen Einflussmöglichkeiten einer überschuldeten Kommune in diesem Zusammenhang nur gering. Aber wer sich mit Immobilienkaufleuten und Maklern unterhält, der erfährt, dass eine gute Infrastruktur vor allem für junge Interessenten ein wichtiges Verkaufsargument ist – insbesondere eine gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr.