Entlastung kleinerer Einkommen geplant Stadt Solingen legt neuen Vorschlag für Kita-Gebühren vor

Nachdem es zuletzt viel Ärger gegeben hat um eine Neufassung der Kita-Gebühren in Solingen, geht die Stadt jetzt mit einem überarbeiteten Vorschlag in die Diskussion. Nach dem Willen der Verwaltung soll die neue „Elternbeitragssatzung“ inklusive Spielgruppen mit dem neuen Kitajahr ab 1. August 2024 greifen. Wobei die Politik das letzte Wort hat und über die am Freitag veröffentlichte Vorlage entscheidet.