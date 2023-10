Hier entsteht Platz für rund 120 Mädchen und Jungen Stadt Solingen lässt weitere Kitas bauen

Ruhig ist es geworden um das Neubauprojekt der Stadtentwicklungsgesellschaft an der Schwanenstraße. Und schon entstehen Gerüchte, dass es wohl nichts wird mit sozialem Wohnungsbau mit Kindertagesstätte an dieser Stelle. Was fatal wäre, fehlen der Stadt Solingen aktuell doch rund 600 Kita-Plätze. Doch die Stadtverwaltung verneint: Das Projekt wird auf rund 2770 Quadratmetern trotz Inflation und wachsender Baukosten vorangetrieben – das gelte auch für den Kita-Neubau an der Hasencleverstraße in Burg. Hier die Fakten.