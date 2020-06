Nach Beschwerden : Stadt will altes Gottesdienstschild am „Eselsweg“ abbauen

Foto: Peter Meuter / Solingen, Hoehscheider Weg 3, Hinweisschild fuer heilige Messen, 25.06.2020. im Bild: Hinweisschild fuer heilige Messen Kirche Uhlandstrasse Foto: Peter Meuter

Die historische Hinweistafel war bei den Arbeiten am Höhscheider Weg zunächst abgebaut, dann aber wieder aufgestellt worden. Nun soll es ganz weg. Die Technischen Betriebe stehen in Kontakt mit der Kirche.

Die Kirchen-Symbole lassen sich kaum noch erkennen. Und auch die Gottesdienst-Zeiten, sind – soweit lesbar – schon lange nicht mehr aktuell. Weswegen vergangenes Jahr bei den Anwohnern des Höhscheider Weges in Aufderhöhe durchaus Freude herrschte. Denn als die Stadt begann, den „Eselsweg“ zu sanieren, bauten Arbeiter das Jahrzehnte alte Gottesdienst-Hinweisschild kurzer Hand ab und lagerten es am Straßenrand zwischen.

Allerdings hatte es sich dabei keinesfalls um eine endgültige Lösung gehandelt, wie sich vor ein paar Wochen herausstellte. Denn nachdem die Arbeiten an der Baustelle Höhscheider Weg zwischenzeitlich gut vorangekommen waren, wurde das alte Schild, das viele Anrainer als Schandfleck empfinden, an einer anderen Stelle am „Eselsweg“ wieder aufgestellt.

Gleichwohl wird es dort voraussichtlich nicht mehr lange bleiben. Nach Beschwerden aus der Nachbarschaft hat die Stadt nämlich nun angekündigt, das Schild nach Möglichkeit in Kürze endgültig demontieren zu lassen. Zwar handele es sich um ein privates Schild, das der Kirche gehöre, sagte in dieser Woche eine Rathaus-Sprecherin auf Anfrage. Allerdings hätten die Technischen Betriebe Solingen bereits bei der Gemeinde angefragt, ob es noch benötigt werde oder verschwinden könne. „Sobald die Rückmeldung vorliegt, wird es abgebaut oder versetzt“, stellte die Verwaltung in Aussicht.

Dabei meint einer der Anwohner, die Antwort der Kirchengemeinden längst zu kennen. Denn als der Mann vor einigen Wochen eines Tages vor seine Tür getreten war, hatte er das besagte Schild direkt vor seiner Einfahrt entdeckt und daraufhin bei der Stadt angerufen. „Dort hat man mir zu verstehen gegeben, ich müsse bei den Kirchen nachfragen und eine Erklärung einholen, dass das Schild nicht mehr gebraucht wird“, erinnerte sich der Nachbar jetzt noch einmal und lieferte zudem auch gleich den weiteren Gang der Geschichte mit. Denn nach seiner Auskunft signalisierten Mitarbeiter der Gemeinden schon im Gespräch mit ihm, dass das Schild wegkönne.

Was aber auch nicht verwundern muss. Denn seit der Zeit, in der das Schild aufgestellt wurde, hat sich in den kirchlichen Strukturen vieles geändert. So sind nicht allein die Gottesdienstzeiten überholt. Auch die Gemeindezuschnitte sind anders. Beispielsweise gehört die auf dem Schild aufgeführte Liebfrauen-Kirche heute zur katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian.