Am Bahnhaltepunkt Mitte Stadt Solingen kündigt Engpass auf Schützenstraße an

„Die dafür notwendige Verkehrsregelung wird am Freitag, 20. Oktober, eingerichtet und gilt für voraussichtlich drei Wochen“, sagte eine Sprecherin der Stadt Solingen am Mittwoch. Betroffen seien die Busspur und der Fahrstreifen auf der Schützenstraße stadtauswärts – was wiederum dazu führe, dass die Schützenstraße innerhalb des Baustellenbereiches verengt werden müsse. „Der Verkehr wird über jeweils eine Spur für jede Richtung geführt, die Bushaltestelle wird von der Brücke in Richtung Rathausstraße verlegt“, hieß es dementsprechend aus dem Rathaus. Für Fußgänger, so die Stadtsprecherin, ändere sich in dem Baustellenbereich hingegen nichts. „Für diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind, gibt es keine Beeinträchtigungen“, betonte die Rathaus-Sprecherin demzufolge.