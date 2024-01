Plätze in Unterkünften werden knapp Stadt Solingen kündigt Baubeginn für neues Flüchtlingsheim an

Das hat eine Sprecherin der Stadt am Freitagnachmittag mitgeteilt. Damit die Bauzeit überschaubar bleibe, solle das zweigeschossige Gebäude als Systembau in Holzrahmenbauweise errichtet werden. Vergleichbare Gebäude stehen bereits an der Fuhr und an der Zietenstraße. Man werde mit der Planung an der Neuenkamper Straße loslegen, sobald der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 25. Januar der Vergabe zugestimmt habe, so die Stadtsprecherin. Die notwendigen Finanzmittel stünden bereit. Eine Klage aus der Nachbarschaft gegen den Bau sei im Vorfeld zurückgezogen worden.