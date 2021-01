Bei den Coronavirus-Mutationen : Stadt Solingen kooperiert mit der Charité

Solingen Die Stadt Solingen will positive Corona-Fälle dauerhaft in Laboren auf die neu aufgetauchte Mutationen des Coronavirus untersuchen lassen.

Das hat Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) am Donnerstag angekündigt, nachdem die Verwaltung vor kurzem begonnen hatte, die Variationen auf eigene Kosten genauer in den Blick zu nehmen.

Tatsächlich stößt das Solinger Vorgehen auch auf Interesse in der Wissenschaft. So gab der Oberbürermeister, der die Arbeit des städtischen Gesundheitsamtes unter Leitung von Dr. Annette Heibges ausdrücklich lobte, bekannt, dass die Berliner Charité und die Uniklinik Köln die Testungen weiter begleiten wollen, um so neue Erkenntnisse zu erzielen. Gleichwohl sind sich die Verantwortlichen im Rathaus einig, dass am Ende einzig flächendeckende Impfungen einen Ausweg aus der Corona-Krise weisen. Wobei es damit nach Einschätzung der Stadt nach wie vor hapert.

So wurden in den Solinger Altenheimen bis jetzt insgesamt 3024 Erstimpfungen verabreicht. Und die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen liegt nun bei 1444. Gleichzeitig warten aber immer noch 483 ältere Menschen auf die ihre erste Impfung – weswegen die Stadt hofft, dass ab 1. Februar, wie vom Land angekündigt, endlich weiter gehen kann.

Darum boten OB Kurzbach und Rechtsdezernent Jan Welzel (CDU) am Donnerstag einmal mehr Hilfe an, derweil Ordnungsamtschef Udo Stock eine genaue Übersicht von allen Solingern anmahnte, die bisher einen Termin erhalten und ab 8. Februar im städtischen Impfzentrum geimpft werden sollen.

Etwas erfreulicher läuft es inzwischen beim Thema Schulen. So berichtete Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne), das Land Nordrhein-Westfalen habe nun Lernräume in Aussicht gestellt, an denen Schüler aus sozial schwachen Familien demnächst in der Schule am Unterricht teilnehmen können.