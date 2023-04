Stadt Solingen kassiert alte Umzugspläne Realschule muss erst später umziehen

Nachdem es zuletzt reichlich Kritik gehagelt hat, korrigiert die Stadt Solingen jetzt teilweise ihren bisherigen Kurs bei der Neuaufstellung der Schullandschaft in der Klingenstadt und kassiert die erst vor wenigen Wochen vorgestellten Umzugspläne für die Realschule Vogelsang sowie für die Sekundarschule zunächst einmal wieder ein. So haben Stadtdirektorin Dagmar Becker (Grüne) in ihrer Funktion als Schuldezernentin sowie der Leiter des Stadtdienstes Schule, Oliver Vogt, am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Realschule nun doch nicht schon mit Beginn des neuen Schuljahres im August an den neuen Standort Guntherstraße am Central umziehen muss, sondern bis auf Weiteres am Vogelsang bleiben kann.