Lkw-Havarie in Solingen Hightech-Hilfe aus dem Silicon Valley soll Lkw in Keusenhof stoppen

Nachdem in der vergangenen Woche in der Hofschaft Keusenhof schon zum zweiten Mal in einem Monat ein Lkw in der dortigen Engstelle steckengeblieben und erneut ein erheblicher Schaden entstanden ist, hat die Stadt Solingen inzwischen erste Maßnahmen ergriffen, um weitere Vorfälle dieser Art in Zukunft zu verhindern. So haben die zuständigen Stellen im Rathaus zusätzlich zu den Schildern an der Brücke des Wilzhauser Weges über die Bahnstrecke von Solingen nach Hilden jetzt sowohl an der Prinzenstraße, als auch am Caspersbroicher Weg Baken mit Warnleuchten aufgestellt. Diese sollen ortsfremde Lkw-Fahrer fortan früher als bisher vor der Gefahrenstelle in der Hofschaft warnen.