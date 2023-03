Finanzierung macht Sorgen Offene Fragen zum 49-Euro-Ticket in Solingen

Am 1. Mai dieses Jahres soll, wenn man den Aussagen zahlreicher Verkehrspolitiker in Berlin Glauben schenkt, in Sachen Bus und Bahn ein neues Zeitalter beginnen. An diesem Tag wird nämlich das neue 49-Euro-Ticket im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und damit in Solingen eingeführt, das als Nachfolger des Neun-Euro-Tickets aus dem vergangenen Jahr gilt und dauerhaft mehr Menschen zum Umstieg in den ÖPNV bewegen soll.