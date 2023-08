Hunderte Kita-Plätze fehlen Stadt Solingen gründet „Task Force“ gegen Kita-Mangel

Gleichzeitig, so Andreas Budde, sei es in der jüngsten Vergangenheit allerdings durchaus gelungen, – trotz personeller Restriktionen auch bei der Stadt – „große Schritte nach vorne zu machen“. So seien allein 2022 die Genehmigungen für 320 neue Kitaplätze erfolgt. Und für das laufende Jahr rechne man sogar mit Genehmigungen für 385 zusätzliche Kitaplätze. In einer Liste der Stadt werden zurzeit 27 Kita-Projekte aufgeführt, die seit 2015 realisiert worden sind, beziehungsweise momentan laufen sowie in Zukunft kommen sollen. Da dies indes aus Sicht der „Task Force“ nicht reichen könnte, wurden darüber hinaus schon 50 weitere Grundstücke – auch in Innenbereichen – nach Kriterien wie Topografie, Besitz, Nachbarschaft, Anbindung geprüft.