Stadt Solingen gibt Verkehr in Stöcken wieder frei

Solingen Nach zwei Wochen Sperrung können Autos wieder von der L74 in Richtung der Solinger Innenstadt fahren. Auf rund 800 Metern wurde die Straßendecke erneuert.

Für viele Pendler war es eine lang ersehnte Nachricht. Nachdem auf der Straße Stöcken rund 14 Tage lang Bauarbeiter den Ton angegeben haben, ist die Verbindung zur L74 in der Kohlfurth wieder in beiden Fahrtrichtungen nutzbar. Wie die Stadt Solingen mitteilte, wurde die Sperrung für Fahrzeuge mit Ziel Solingen am Montagmittag pünktlich um 14 Uhr aufgehoben.