Corona-Pandemie in Solingen : Stadt führt flächendeckende Tests in Kitas ein

Die städtische Kita „Klingenbande“ am Rathaus gehört zu den Einrichtungen, in denen ab nächster Woche getestet wird. Foto: Guido Radtke

Solingen Zuletzt gab es in den Einrichtungen einige Corona-Ausbrüche – sowohl bei Kindern als auch bei Erzieherinnen. Um neue Infektions-Wellen zu verhindern, will das Rathaus in diesem Bereich handeln.

Die Corona-Lage in Solingen bleibt weiter angespannt. Wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt erneut angestiegen, weswegen man in der Verwaltung damit rechnet, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen wieder die 100er-Grenze knackt.

Darüber hinaus befindet sich aber auch die britische Virusvariante in der Klingenstadt deutlich auf dem Vormarsch. So ergaben die von der Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen in Auftrag gegebenen genaueren Untersuchungen der positiven Corona-Testungen, dass mittlerweile rund ein Drittel dieser Fälle auf die Mutation zurückzuführen ist.

Info Inzidenzwert steigt deutlich auf 96,1 Zahlen Deutlich gestiegen ist am Donnerstag der Inzidenzwert. Lag er am Mittwoch noch bei 84, so kletterte der Sieben-Tage-Wert der Corona-Neuinfektionen auf nun 96,1. Der Stadtdienst Gesundheit geht davon aus, dass dieser Wert in Kürze wieder über 100 liegen wird, zumal das Infektions-Geschehen insbesondere auch wegen der britischen Mutante weiter ansteigend ist. Unter 278 eingereichten Proben wurden bereits 77 positiv auf die britische Mutante getestet. Aktuell sind 277 Personen in der Klingenstadt nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert.

Dabei dürften unter anderem Kindertagesstätten, in denen eine Notbetreuung aufrecht gehalten wird, eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Beispielsweise sind augenblicklich mehrere Kitas von Corona-Ausbrüchen betroffen. Aus diesem Grund hat sich das Rathaus nun entschieden, ab der kommenden Woche flächendeckende Tests in den Kitas durchzuführen. Wobei zunächst einmal die insgesamt 26 Einrichtungen in Mitte in den Fokus gerückt werden sollen, da dieser Stadtbezirk augenblicklich die höchsten Corona-Infektionszahlen aufweist.

„Wir benötigen eine umfassende Strategie mit wöchentlichen Tests“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Parallel gab die Stadtspitze bekannt, die Kita-Tests bei Personal und Kindern blieben nicht auf Mitte beschränkt. Denn immerhin, so Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne), sei es in den Kitas einfach nicht möglich, immer mit Maske und Abstand zu agieren. In den kommenden Tagen gilt es nun zunächst, sich mit den unterschiedlichen Trägern der stadtweit 95 Kitas, von denen 83 momentan geöffnet sind, in Verbindung zu setzen.

Zeitgleich laufen aber auch die Vorbereitungen für eine vorsichtige Wiederaufnahme des Schulunterrichts ab der übernächsten Woche an. Dabei sehen sich die Verantwortlichen im Rathaus gut gerüstet. „Schließlich haben wir ja schon seit Oktober vergangenen Jahres ein Modell, das Wechselunterricht vorsieht“, erinnerte OB Kurzbach in diesem Kontext einmal mehr an den von der Verwaltung entwickelten „Solinger Weg“ – und begrüßte es demzufolge, dass nun auch die NRW-Landesregierung einer Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht nicht länger ablehnend gegenübersteht.

Inwieweit in den kommenden Wochen Öffnungen in weiteren Bereichen vorgenommen werden können, bleibt aus Sicht der Stadt Solingen indes noch abzuwarten. „Entscheidend ist nach wie vor die Entwicklung der Pandemie. Das gilt insbesondere in Bezug auf die Mutationen“, sagte Tim Kurzbach bei der Pressekonferenz. Nichtsdestoweniger sei es aber ebenso wichtig, für Bereiche wie Handel und Gastronomie eine Öffnungsperspektive zu entwickeln. Und dabei, so der Oberbürgermeister, müssten wiederum unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen.

Tatsächlich erwartet die Stadt, dass die Impfungen in absehbarer Zeit an Fahrt gewinnen. „Wir hoffen, dass ab April deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen wird“, sagte der Leiter des städtischen Impfzentrums, Udo Stock, der am Donnerstag ein durchaus positives Zwischenfazit zog. So sei in den Senioreneinrichtungen mit fast 5000 Erstimpfungen sowie weit über 3000 Zweitimpfungen inzwischen eine Impfquote unter Bewohnern und Mitarbeitern von nahezu 100 Prozent erreicht.

Desweiteren, so Stock, liefen auch die Impfungen im Impfzentrum sehr gut an. So habe es bei den Immunisierungen der über 80-Jährigen, die zu Hause wohnen, bislang keine Probleme gegeben. Und die am Donnerstag begonnenen Impfungen der ambulanten Pfleger seien ebenfalls wie geplant gestartet, sagte Udo Stock, während Ordnungsdezernent Jan Welzel (CDU) betonte, die Kapazität des Impfzentrums sei noch nicht ausgeschöpft. Welzel: „Wir können 900 Menschen täglich impfen“.

Allerdings klagen viele Bürger weiterhin über die Terminvergabe. „Die Wartezeiten sind endlos lang. Und am Ende bekommt man keinen Termin“, berichtete jetzt zum Beispiel eine Solingerin von ihren vergeblichen Bemühungen, an der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein für das Solinger Impfzentrum im ehemaligen Kaufhof-Gebäude einen Termin zu erhalten.