Wohnen in der Klingenstadt Stadt Solingen will neues Bauland erschließen

Solingen · In Solingen fehlt es nach wie vor an Wohnraum. Dem will die Stadt Solingen entgegenwirken, indem sie sich an Förderprogrammen beteiligt und neue Flächen erschließt. Eine davon hat sich in Meigen gefunden. Das ist Stand der Dinge.

09.10.2023, 06:00 Uhr

In Meigen soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Planungen dafür sind seit einigen Jahren im Gange, jetzt scheinen sie konkret zu werden. Foto: Peter Meuter

Bei einem Krisentreffen hat jetzt die Bau- und Immobilienbranche mit Bundeskanzler Olaf Scholz diskutiert. Der Grund: Die Bauwirtschaft ist wegen hoher Kosten und fehlender Flächen – auch in der Klingenstadt – so gut wie zum Erliegen gekommen.