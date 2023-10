Kreisfreie Kommunen beklagen Ungleichbehandlung Stadt Solingen erhebt Verfassungsbeschwerde

Bei der Klage geht es um die so genannten Schlüsselzuweisungen, die eine Art Umverteilung von finanzstarken zu finanzschwächeren Kommunen sind. Wie hoch diese Schlüsselzuweisungen sind, richtet sich nach der Steuerkraft der Kommunen und der jeweiligen Bedarfsgrenze, die anhand von Einwohnerzahlen, Soziallasten, Fläche und weiteren Faktoren ermittelt wird. Um die Steuerkraft zu errechnen, wurde bisher ein mittlerer Wert zwischen den Hebesätzen aller Gemeinden in NRW errechnet. Das ist der so genannte fiktive Hebesatz.