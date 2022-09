Angespannte Finanzen in Solingen : Stadt droht Haushalts-Loch von 50 Millionen Euro

Kämmerer Daniel Wieneke (SPD) hofft auf Infos vom Land. Foto: Peter Meuter

Solingen Dass die Einbringung des Haushalts verschoben wird, stößt in der Solinger Politik auf Verständnis. In dem Zuge soll auch die Entscheidung über die Erweiterung des Ordnungsdiensts vertagt werden. Die CDU mahnt die Verwaltung, die Verantwortung in der Haushaltsfrage nicht auf Bund und Land abzuwälzen.