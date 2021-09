Nach Starkregen in Solingen : Stadt bittet um Informationen zum Hochwasser

Nach Starkregen in Solingen

Solingen Die Schäden der Starkregennacht vom 14. Juli sind noch allgegenwärtig und längst noch nicht behoben. Die Stadt richtet gleichwohl jetzt den Blick nach vorne und will künftig extremen Wetterereignissen besser begegnen.

So sollen Informationen aus verschiedenen Quellen unter anderem in die bereits vorhandenen Hochwasserkarten einfließen und sie weiter verbessern und präzisieren. Zudem sollen auf der Grundlage der aktuellen Erfahrungen auch neue Computermodelle entwickelt werden.

Dafür ist aber die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Von daher bittet die Stadt um Unterstützung: Dort, wo das Hochwasser draußen am Haus, an der Fassade, im Garten, im Gelände oder auch in der freien Landschaft stand, gibt es möglicherweise noch Spuren oder auch die deutliche Erinnerung, wo sie gewesen sind.