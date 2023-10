Obus-Linien 681 und 682 Dichteres Bus-Angebot in Solingen bleibt vorerst Wunschtraum

Die Forderung aus dem Solinger Fahrgastbeirat, auf den Obus-Linien 681 und 682 zwischen dem Graf-Wilhelm-Platz in der Innenstadt sowie dem Hauptbahnhof in Ohligs von montags bis freitags zumindest tagsüber einen Fünf-Minuten-Takt einzuführen, wird auf absehbare Zeit wahrscheinlich unerfüllt bleiben. Denn die Stadt sieht augenblicklich kaum Möglichkeiten, die finanziellen, fahrzeugtechnischen und baulichen Voraussetzungen dafür zu schaffen – weswegen es die zuständigen Stellen im Rathaus ablehnen, die für die Umsetzung neuer Taktzeiten auf den beiden Solinger Hauptlinien notwendigen Änderungen am Nahverkehrsplan in der Klingenstadt vorzunehmen.