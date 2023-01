2000 Solinger Haushalte bekommen Post Stadt beteiligt sich an Mobilitätsumfrage

Rund 2000 Solinger Haushalte erhalten in diesen Tagen Post von der Stadt. Doch deshalb müssen die Angeschriebenen keinen Schrecken bekommen. In den Umschlägen aus dem Rathaus stecken weder Knöllchen wegen Falschparkens, noch Strafbefehle aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit – wobei es durchaus um Verkehr geht. Denn die Stadt Solingen nimmt in diesem Jahr an einer groß angelegten Befragung unter dem Titel „Mobilität in Städten“ teil, mit deren Hilfe Forscher der Technischen Universität (TU) Dresden das Mobilitätsverhalten der Befragten ergründen wollen.