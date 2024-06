Schleuseraffäre Stadt Solingen bestätigt Ermittlung gegen Rathaus-Spitze

So haben Oberbürgermeister Kurzbach sowie Solingens Rechtsdezernent Jan Welzel (CDU) in einer am Donnerstag von der Stadt veröffentlichten Pressemitteilung Stellung bezogen. Darin bestätigten die beiden Mitglieder des Verwaltungsvorstandes zwar, in dem besagten Ermittlungsverfahren „Investor“ der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Düsseldorf als Beschuldigte geführt zu werden. Gleichzeitig wiesen Kurzbach und Welzel die gegen sie erhobenen Vorwürfe aber noch einmal entschieden zurück.