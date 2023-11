Neue Baustelle im Zentrum von Ohligs Stadt Solingen baut Platz an Aachener Straße

Schon seit geraumer Zeit gehören Bauarbeiter zum vertrauten Straßenbild in Ohligs. So wurden speziell im Zentrum des westlichsten Solinger Stadtteils in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Wohnbauprojekte realisiert, von denen das O-Quartier in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes das bekannteste ist. Und auch die Stadt betätigt sich mittlerweile als Bauherr. So wurden nach der Sanierung des Marktplatzes in diesem Jahr unter anderem die Startschüsse zur Umgestaltung der Fußgängerzone Düsseldorfer Straße sowie zum Umbau des „Doppelkreisels“ gegeben, der künftig den Charakter eines Platzes erhalten soll.