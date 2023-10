Neues Hof- und Fassadenprogramm Stadt Solingen will das City-Facelifting ausdehnen

Geht es nach den Verantwortlichen im Rathaus der Klingenstadt, wird die Solinger Innenstadt in den kommenden Jahren ihr Erscheinungsbild deutlich verändern. So ist es im Rahmen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (ISEK) „City 2030“ das erklärte Ziel, den mittlerweile allenthalben sichtbaren Leerstand mithilfe von mehr Wohnraum zu bekämpfen und der City so neues Leben einzuhauchen – was seinen Ausdruck unter anderem auch in einer optischen Aufwertung der heute an vielen Stellen noch eher trist wirkenden Innenstadt finden soll.