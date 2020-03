Corona-Krise : Stadt lobt Solinger für ihr Verhalten

Foto: Peter Meuter

Solingen Am Wochenende registrierte der Stadtdienst Ordnung kaum Verstöße gegen die augenblicklichen Einschränkungen.

Der Stadtdienst Ordnung ist mit der Disziplin der Solinger im Ungang mit dem Coronavirus zufrieden. Wie Stadtdienstleiter Udo Stock am Montag mitteilte, mussten die Kräfte des Ordnungsamtes am vergangenen Wochenende nur ausgesprochen selten bei Verstößen gegen die momentanen Regelungen einschreiten – wobei auch dann in den meisten Fällen ein paar klärende Worte genügten.

„Die Solinger verhalten sich hervorragend“, lobte Udo Stock, dessen Leute an sieben Tagen in der Woche die Kontaktsperre kontrollieren. Dabei sind die Beamten hauptsächlich an den „Hotspots“ der Klingenstadt, also zum Beispiel in Parks unterwegs.