Optiker in Solingen : Stabwechsel bei Wollenhaupt in der City

„Tradition und Innovation“ werden auch nach dem Wechsel von Tanja Natalizi (3.v.r.) zu Helmut Heinemann (r.) groß geschrieben. Foto: Wollenhaupt

Solingen Tanja Natalizi, langjährige Angestellte bei Wollenhaupt, übernimmt das Geschäft an der Kölner Straße in der Solinger Innenstadt von Helmut Heinemann. Dieser verabschiedet sich in den Ruhestand.

Augenoptik, Optometrie und Hörakustik – seit über 90 Jahren ist die Optik & Akustik Wollenhaupt KG eine der ersten Adressen in der Region, wenn es um Brillen, Kontaktlinsen, Messung und Bewertung des gesamten visuellen Systems sowie Hörgeräte geht. Zunächst an der Adresse Mühlenplatz und heute an der Kölner Straße gehört Wollenhaupt zu den alteingesessenen Fachgeschäften in der Solinger Innenstadt.

Wobei nun die Weichen für die Zukunft gestellt worden sind. So hat die langjährige Wollenhaupt-Angestellte Tanja Natalizi am 1. Oktober das Geschäft von Helmut Heinemann übernommen, der in den Ruhestand wechselt. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass die Kunden auch zukünftig mit Fachwissen beraten werden.

So hat das Team um Tanja Natalizi das Ziel, auf die individuellen Wünsche der Kunden einzugehen, um auf diese Weise für jeden eine optimale Lösung zu finden. Wie gewohnt gibt es bei Wollenhaupt unter dem Motto „Tradition und Innovation“ bei Brillen wie auch bei Hörsystemen ein ausgesuchtes „Produktsortiment, das sich bewusst abseits des Mainstream bewegt“. Dazu kommen Dienstleistungen und Beratungen ohne Zeitdruck.

(or)