Staatsanwaltschaft ermittelt : Solingerin tot in ihrem Haus gefunden

Die Polizei äußerte sich am Sonntag nicht zu dem Fall. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ohligs Eine 77 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr tot in einem Einfamilienhaus in Solingen-Ohligs gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat die Ermittlungen wegen eines möglichen Gewaltverbrechens aufgenommen.

Das berichten WDR, Express und Bild-Zeitung übereinstimmend. Die Polizei verwies am Sonntag auf die Staatsanwaltschaft Wuppertal, die nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war.

(red)