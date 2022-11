Wichtige Botschaft des Fests : St. Martin in Solingen verbindet – zum Glück

Meinung Solingen Die Botschaft des Martinsfests ist das ganze Jahr über wichtig. Umso schöner, dass sie bei den Laternenumzügen über Generationen hinweg wach gehalten wird.

Für die einen steht der 11.11. ganz im Zeichen des Karnevals, andere feiern um diese Zeit vor allem den Martinstag. Unabhängig davon, zu welchem Lager man gehört, ist in diesem Jahr bei vielen Leuten sicher die Freude groß, dass die Traditionen wieder einen gewohnteren Gang gehen können. Sowohl Karneval als auch die Laternenumzüge waren in den vergangenen beiden Jahren ja deutlich eingeschränkt, sind zum Teil ganz ausgefallen.

Dieses Jahr können beide Feste wieder gefeiert werden. Bei den Martinszügen in Solingen, beispielsweise bei den großen Zügen am Donnerstag in Wald und Gräfrath , war die Stimmung entsprechend gut. Die Kinder zeigten stolz ihre gebastelten Laternen und freuten sich über den St. Martin und natürlich den Weckmann im Anschluss.

St. Martin ist ein traditionsreiches Fest. Die Eltern und Großeltern, die ihre Kinder zum Zug begleiten, singen teilweise lauter die bekannten Lieder mit als ihre Söhne und Töchter selbst. Es ist ein Fest, das verbindet. Und das ist gut so. Schließlich ist die Botschaft, die die Martinsgeschichte vermittelt, in dieser krisen-geprägten Zeit so erst recht bedeutsam. Auf Schwächere zugehen statt auf sie herabzusehen, teilen, was man hat, und zueinanderstehen – das sind Werte, die wir uns nicht nur einmal im Jahr vergegenwärtigen sollten. St. Martin ist deswegen nicht nur für die Kinder ein wichtiges Fest, sondern für uns alle.